Комплекс "Авангард" впервые показали американским инспекторам

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное фото Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные впервые показали американским инспекторам новое российское стратегическое оружие - ракетный комплекс "Авангард", сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные заявили, что ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком был показан американской инспекционной группе, которая находилась в России в период с 24 по 26 ноября.

Новый российский ракетный комплекс был продемонстрирован американским инспекторам в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в Минобороны.

В конце июня командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в конце 2019 года под Оренбургом заступят на боевое дежурство новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард".

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства "Авангарда". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.