Путин предложил Миллеру и Новаку обсудить транзит газа через Украину

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Недавний разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского касался в основном вопросам энергетики, заявил Путин министру энергетики Александру Новаку и главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Он предложил им это обсудить.

Зеленский и Путин побеседовали вечером 25 ноября. В пресс-службе Кремля сообщили, что они говорили о газовой проблематике, в том числе о продолжении транзита российского газа по территории Украины и о возобновлении его прямых поставок Украине.



Новак и Миллер приехали в подмосковную резиденцию президента во вторник.

Зеленский подтвердил, они с Путиным обсуждали, что договор о транзите завершится к новому году и нужно заключить новый и на долгий срок. Он назвал эту договоренность приоритетом не только для Украины, но и залогом энергетической безопасности для всей Европы.

По словам украинского президента, он также снова сказал, что российская сторона должна вернуть Украине все оборудование, которое было на трех кораблях ВМС Украины, конфискованных в Керченском проливе после инцидента с нарушением госграниц и затем возвращенного Киеву.