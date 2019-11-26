Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России. В репликах Новака и Миллера, которые показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону.

При этом ранее стало известно, что вечером 25 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе затрагивалась газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, сообщили в пресс-службе Кремля.

Между тем, как следует из кадров встречи Путина с министрами, президент отметил ряд проблем в работе энергетиков в осенне-зимний период на региональном уровне и пообещал пообщаться с руководителями субъектов РФ, где такие сложности имеют место.