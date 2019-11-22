Источник заявил, что Украине передали отмытые и отремонтированные военные корабли

Во время передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Возвращенные Украине артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были не только отмыты, но и отремонтированы, на них было оставлено штатное вооружение, заявил "Интерфаксу" в пятницу источник в Крыму, знакомый с процессом передачи.

"Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - сказал собеседник агентства. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а в прачечной постирали оставленную одежду и обмундирование.

По данным источника, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно видео, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, после подписания акта передачи, украинский представитель помахал рукой и сказал: "Все!". Российский представитель ответил: "До свидания! Всего доброго!".

"Угробленные" украинские корабли

В четверг, 21 ноября, адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил "Интерфаксу", что огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу.

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радионавигационное оборудование", - сказал Полозов.

Он отметил, что сами корабли продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

В четверг ЦОС ФСБ в ответ на заявление командующего ВМС Украины об "угробленных россиянами" кораблях распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских кораблей находится в норме, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

В среду, 20 ноября, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"То, что мы увидели: действительно, не хватает (на судах - ИФ) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину кораблей.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

27 ноября 2018 года ЦОС ФСБ обнародовал приказ о скрытном переходе кораблей ВМС Украины из Одессы в Бердянск через Керченский пролив. Согласно предоставленной тогда спецслужбой информации, капитану 2-го ранга Денису Гриценко была поставлена задача сформировать катерную группу из кораблей "Бердянск" и "Никополь" и подготовить ее для перехода через Керченский пролив.

Командиру корабля "Никополь" была поставлена задача 23 ноября выйти из Одессы, совершить переход до Керченского пролива, там соединиться с буксиром "Яны Капу" и пройти пролив, отмечали в ФСБ.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.