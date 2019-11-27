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Минюст не будет оспаривать решение ЕСПЧ о выплате 34 000 евро семье Магнитского

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минюст России решил не обжаловать решение Европейского суда по правам человека, который присудил 34 000 евро компенсации родственникам погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом сообщил глава аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.

"Не стали, это было не самое плохое для России решение", - сказал он и пообещал, что компенсация будет выплачена в трехмесячный срок, как предусматривает Европейская конвенция.

Страсбургский суд присудил компенсацию матери и вдове Магнитского в августе. Суд признал, что власти России нарушили его право на жизнь, на достойное обращение в заключении и не обеспечили расследование причин его смерти в "Бутырке". Срок ареста Магнитского суд счел неоправданно долгим, и решил, что в связи с этим было нарушено право юриста на свободу и безопасность (§ 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека).

Также ЕСПЧ признал нарушение §§ 1 и 2 статьи 6, дающих право на презумпцию невиновности и на справедливое судебное разбирательство в связи с посмертным судебным преследованием и обвинительным приговором.

После этого у Минюста России было три месяца, чтобы решить, будет ли ведомство обжаловать этот вердикт.

Магнитского арестовали в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в "Бутырке". Правозащитники заявили, что он болел, его не лечили, и обвинили в его смерти врачей и силовиков. В фонде Hermitage Capital связывают уголовное преследование Магнитского с тем, что он раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов.

Сергей Магнитский ЕСПЧ Андрей Федоров Бутырка Hermitage Capital

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