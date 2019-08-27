Браудер приветствовал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал решение Европейского суда по правам человека по делу Сергея Магнитского победой для семьи юриста и для правосудия. Он заявил это "Интерфаксу".

"Суд особенно критиковал отвратительные пытки, которым подвергался Сергей, избиения тюремными надзирателями и отсутствие какого-либо надлежащего расследования", - отметил Браудер.

Бизнесмен считает, что это решение "положило конец лжи", которую российские власти распространяли о том, что произошло с Магнитским.

ЕСПЧ признал, что в России было нарушено право Магнитского на жизнь, на хорошее обращение и адекватную медицинскую помощь в СИЗО, на свободу и на справедливое судебное расследование. Его вдове и матери суд присудил 34 тысячи евро компенсации.

В решении суда говорится, что в отношении Магнитского власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки и обращение, унижающее достоинство. В частности, его содержали в переполненных камерах, где на площадь от 20 до 30 квадратных метров было от восьми до 15 других заключенных и где у него не было собственного койко-места. В правительстве утверждали, что у арестованного было до четырех квадратных метров на размещение, а жалобы на тесноту необоснованны.

Также суд счел правдоподобными показания свидетелей о том, что в день смерти Магнитского не только держали в наручниках из-за буйного поведения, начавшегося на фоне интоксикации, но и могли бить дубинкой.

В Минюсте России заявили, что еще не решили, будут ли оспаривать это решение в Большой палате ЕСПЧ.

Браудер заочно осужден в России по обвинению в финансовых преступлениях. Генпрокуратура безуспешно пыталась добиться его выдачи. В 2018 году Тверской суд Москвы заочно его арестовал по обвинению в организации преступного сообщества (ОПС), в результате деятельности которого российскому бюджету был нанесен ущерб на 10,5 млрд рублей.