Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ученые Саяно-Шушенского заповедника (Красноярский край) обеспокоены массовой гибелью сибирских птиц, улетающих в Индию на зимовку, из-за ударов током на линиях электропередачи, сообщает пресс-служба заповедника в четверг.

Так, ученые отслеживали по GPS-GSM-трекеру двух хищных птиц - скоп Сержика и Усину. Они добрались до озер в северной части Индии, после чего самец один полетел на юг через плато Декан, где его трекеры на протяжении нескольких дней передавали одинаковые координаты.

Специалисты выехали к предполагаемому местонахождению птицы, Сержик оказался мертвым. Ученые проанализировали данные с трекера и установили, что птица попала в зону турбулентности ветрогенератора, контуженная села на опору ЛЭП и погибла от удара током.

"Если в Европе и в России проблемы гибели птиц от удара током хоть как-то решаются, то в Индии охрана птиц на объектах энергетического комплекса отсутствует как явление. Это приводит к масштабной гибели, как местных птиц, так и мигрантов, прилетающих в Индию из Сибири", - говорится в пресс-релизе.

Самка Усина, по наблюдениям орнитологов, на территории Индии успешно охотится вместе с другими скопами, ученые продолжают следить за ее судьбой.