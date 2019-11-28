По факту гибели девочки, нуждавшейся в пересадке почки, в СК начали проверку

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В СК начали доследственную проверку по факту смерти годовалой девочки, которая не дождалась пересадки почки, сообщили в пресс-службе управления СК по Волгоградской области.

Причину смерти ребенка установят специалисты, добавил представитель ведомства.

Предварительно установлено, что у ребенка было редкое орфанное заболевание почек. Недавно девочку направили лечиться в федеральный медицинский центр. По словам участкового педиатра детской поликлиники, девочка приехала в Волгоград на три дня по семейным обстоятельствам и здесь умерла.

Информированный источник "Интерфакса" сказал, что погибшая ожидала пересадки почки в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

Трансплантолог Михаил Каабак сообщил "Интерфаксу", что годовалая девочка Настя Орлова, ожидавшая пересадки почки, была выписана из стационара и 27 ноября умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа. Это произошло после того, как его уволили из НМИЦ за то, что он использовал международную методику, не применяемую в России. Каабак должен был ее прооперировать на этой неделе. Глава Минздрава Вероника Скворцова 27 ноября разрешила Каабаку вернуться в НМИЦ, но девочка до операции не дожила.

Каабак считает, что его увольнение повлияло на смерть ребенка. Он считает, что она могла умереть во время и после операции, но таким детям все равно нужно давать шанс.

Сейчас врач оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.