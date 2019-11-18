Центр здоровья детей опроверг данные о прекращении трансплантации почек детям в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Центр здоровья детей продолжает программу трансплантации почек детям в России, на место уволенных специалистов взят на работу новый врач, сообщили в пресс-службе центра.

"В НМИЦ здоровья детей по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей", - говорится в ответе НМИЦ на запрос "Интерфакса" в понедельник.

В Центре планируется увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почки, и расширить возможности предтрансплантационной подготовки, сообщает пресс-служба.

Говоря об уволенных врачах Михаиле Каабаке и Надежде Бабенко, в центре отметили, что они были оформлены на четверть ставки, и "в целях сохранения постоянного кадрового потенциала" руководство Центра решило взять на работу "основного сотрудника на условиях полного рабочего времени", из-за чего "наличие внешних совместителей стало нецелесообразным".

Кроме того, по сообщению центра, завотделением заместительной почечной терапии с палатами интенсивной терапии Анатолий Попа решил уволиться сам, и на его должность "принят специалист с соответствующей квалификацией".

"Продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии... НМИЦ здоровья детей оказывает медицинскую помощь детям в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в центре здоровья детей прекращены пересадки почки детям из-за увольнения двух врачей.