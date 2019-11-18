Поиск

Центр здоровья детей опроверг данные о прекращении трансплантации почек детям в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Центр здоровья детей продолжает программу трансплантации почек детям в России, на место уволенных специалистов взят на работу новый врач, сообщили в пресс-службе центра.

"В НМИЦ здоровья детей по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей", - говорится в ответе НМИЦ на запрос "Интерфакса" в понедельник.

В Центре планируется увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почки, и расширить возможности предтрансплантационной подготовки, сообщает пресс-служба.

Говоря об уволенных врачах Михаиле Каабаке и Надежде Бабенко, в центре отметили, что они были оформлены на четверть ставки, и "в целях сохранения постоянного кадрового потенциала" руководство Центра решило взять на работу "основного сотрудника на условиях полного рабочего времени", из-за чего "наличие внешних совместителей стало нецелесообразным".

Кроме того, по сообщению центра, завотделением заместительной почечной терапии с палатами интенсивной терапии Анатолий Попа решил уволиться сам, и на его должность "принят специалист с соответствующей квалификацией".

"Продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии... НМИЦ здоровья детей оказывает медицинскую помощь детям в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в центре здоровья детей прекращены пересадки почки детям из-за увольнения двух врачей.

НМИЦ здоровья детей

Новости

Депутаты Черняховска убрали с герба города незаконные знаки

Бутиной предложили работу в международном комитете Госдумы

Медведев заявил о необходимости внедрить в портал госуслуг ряд новых функций

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Россияне максимально охладели к Трампу

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев
Конфликт в Керченском проливе

РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');