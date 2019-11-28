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Причиной смерти девочки, ждавшей трансплантации почки, назвали пневмонию

Причиной смерти девочки, ждавшей трансплантации почки, назвали пневмонию
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пневмония, скорее всего, стала причиной смерти годовалой Насти Орловой, ожидавшей пересадки почки уволенным трансплантологом Михаилом Каабаком, сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

Она добавила, что уволенные Каабак и Надежда Бабенко вернулись в НМИЦ здоровья детей "с повышением". Ранее Минздрав сообщал, что Каабак вернется в центр в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.

По факту смерти девочки начало проверку управление СКР по Волгоградской области. Там отметили, что причину смерти ребенка установят специалисты.

Ранее Каабак сообщил, что годовалую девочку выписали из стационара после его увольнения: "Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент". Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки.

Каабак отметил, что, "конечно, она могла умереть во время или после операции, но это не значит, что таких детей не надо оперировать". По его мнению, таким детям нужно давать шанс.

По его словам, Настя Орлова была включена в переданный Минздраву список детей, которым срочно нужна операция.

Минздрав РФ Михаил Каабак

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