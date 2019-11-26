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В парке "Русская Арктика" заявили, что пластик составляет четверть рациона белых медведей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пластиковые отходы составляют четверть рациона белых медведей в Арктике, сообщил замдиректора национального парка "Русская Арктика" по научной работе, кандидат биологических наук Иван Мизин.

Ученые это определили изучив состав содержимого желудка и экскрементов медведей, которые ходят на свалки туда, где живет человек. По словам Мизина, до 25% содержимого приходится на полиэтиленовые пакеты, обертки и прочее. Это может привести к гибели животных.

Пластик также попадает в организм арктических птиц и морских млекопитающих.

Ученые всерьез обеспокоены проблемой распространения пластикового мусора в северных широтах, включая береговую линию арктических островов, отметил Мизин.

Причиной гибели морских млекопитающих также становится плавучий мусор, в частности, рыболовные снасти, в которых они могут запутаться. Он отметил, что в Арктике такие случаи единичны, поскольку северные широты относительно не загрязнены морским мусором по сравнению с тропическими морями. Однако если пластиковое загрязнение Арктики продолжится, животные будут страдать и гибнуть чаще, предупредил он.

Русская Арктика Арктика Иван Мизин

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