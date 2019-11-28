Рошаль снова призвал не сажать докторов в тюрьму за неумышленные "врачебные ошибки"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Врачи не должны нести уголовную ответственность за неумышленное причинение вреда здоровью, считает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Мы считаем вообще, что за неумышленные любые осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", - сказал Рошаль в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что если ошибка врача связана "с неумением", то "я тогда обращаюсь к государству, почему такого доктора допустили к работе". По его словам, необходимо ужесточить допуск врачей к профессии и проводить обязательную аккредитацию раз в 5 лет, а для студентов 5-6 курсов медвузов нужно вводить больше практики в медучреждениях.

Рошаль заметил, что "человек настолько многообразен, настолько разнообразные у него ответные реакции, и анатомия, и физиология, человек на человека не похож".

"И потом, все же наша дисциплина становится все более точной, но все равно опыт и знания тут имеют место. Но никто не хочет причинить больному неприятность", - добавил Рошаль.

В июне стало известно, что СК РФ предложил ввести уголовное наказание за ненадлежащую медпомощь и сокрытие таких фактов, а также установить срок заключения до семи лет медикам, виновным в гибели двух и более пациентов. Подготовленный ведомством проект поправок в Уголовный кодекс РФ (УК РФ) был размещен на портале общественной экспертизы.

По данным СК, в 2016 году в ведомство поступило около 5 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 году - более 6 тыс., в 2018 году - более 6,6 тыс. сообщений.

7 октября глава СКР Александр Бастрыкин заверил, что следователи не собираются возбуждать "политические" уголовные дела в отношении врачей. "Никаких политических уголовных дел мы не возбуждаем и возбуждать не собираемся. Десятая часть дел (в отношении врачей - ИФ) направляется в суд и десятая часть из них оправдывается", - сказал Бастрыкин на съезде союза медсообщества "Национальная медицинская палата" в понедельник.

Статистика врачебных ошибок

Бастрыкин отметил, что с 2015 года отмечается "достаточно тревожная" тенденция, связанная с ростом количества заявлений в следственные органы о ненадлежащем оказании услуг врачами, причем не только от пациентов, но и от медицинских организаций.

Так, если в 2017 году было возбуждено 1791 уголовное дело, в суд направлено 175 из них, оправдано 8 человек, то в 2018 году было возбуждено 2229 дел, в суд направлено 265 из них, оправдан 21 человек. В первом полугодии 2019 году было возбуждено 1227 дел, 158 направлено в суд, оправдано 12 медработников.

Бастрыкин сказал, что в 2018 году признаны потерпевшими вследствие врачебной ошибки 410 человек, 280 людей погибли, из них 79 несовершеннолетних.

За шесть месяцев нынешнего года потерпевшими вследствие врачебных ошибок признаны 224 человека, 159 погибли.

Бастрыкин заверил, что за неумышленное осложнение врачей не будут наказывать, однако врача можно привлечь к ответственности за неосторожность.

Также он поддержал инициативу Рошаля об определении врачебной ошибки - "что это, каково содержание этого понятия, пределы, когда наступает ошибка за нее, медики должны подсказать".