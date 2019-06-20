СКР предложил давать до семи лет тюрьмы медикам, виновным в гибели пациентов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) РФ предлагает ввести уголовное наказание за ненадлежащую медпомощь и сокрытие таких фактов, а также установить срок заключения до семи лет медикам, виновным в гибели двух и более пациентов.

Подготовленный ведомством проект поправок в Уголовный кодекс РФ (УК РФ) размещен на портале общественной экспертизы.

Согласно документу, Кодекс предлагается дополнить статьей 124.1 - "ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) вследствие нарушения врачом профессиональных обязанностей". Максимальная санкция, в случае смерти двух и более лиц, составляет четыре года лишения свободы.

Также СК предлагает ввести в УК РФ статью 124.2 - "сокрытие ненадлежащего оказания медпомощи", предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, авторы законопроекта считают необходимым обновить статью 235 УК РФ (незаконная медицинская (фармацевтическая) деятельность), введя в нее часть 3, предусматривающую наказание в виде 7-летнего заключения в случае гибели двух и более человек (в действующей редакции статьи часть 2 предусматривает до 5 лет в случае гибели человека).

Помимо сроков лишения свободы перечисленные статьи предусматривают такие санкции, как высокие штрафы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы.

В пояснительной записке отмечается, что некачественное оказание медицинской помощи в РФ стало проблемой, "требующей повышенного внимания не только со стороны министерства здравоохранения и его контролирующих органов, но и правоохранительных органов".

По данным СК, в 2016 году в ведомство поступило около 5 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 году - более 6 тыс., в 2018 году - более 6,6 тыс. сообщений.

"По результатам их рассмотрения в 2016 году возбуждено 878 уголовных дел, в 2017 году - 1791, а в 2018 году - 2229 уголовных дел. По уголовным делам указанной категории, находившимся в производстве СК, в 2018 году потерпевшими признано 410 человек, 284 из которых скончались. От неправомерных действий медицинских работников пострадал 101 несовершеннолетний, из них 79 детей скончались", - говорится в документе.

Авторы поправок отмечают, что сейчас такие деяния квалифицируются по статьям 109, 118, 124, 238, 293 УК РФ (убийство по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью, неоказание помощи больному, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность).

В СК утверждают, что ни одна из них "в полной мере не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности".

"При этом судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает выбор между несколькими нормами уголовного закона, соответствующими совершенному деянию и наступившим последствиям", - отмечают в СК.

Введение новых статей, считают в ведомстве, позволит не только единообразно квалифицировать уголовные деяния, "но и создать дополнительные механизмы обеспечения права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, предусмотренного статьей 41 Конституции РФ, а также закрепить на законодательном уровне механизм эффективного предупреждения преступлений в медицинской сфере деятельности".