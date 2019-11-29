РПЦ предупредила о серьезных последствиях закона о домашнем насилии

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Закон о домашнем насилии в случае принятия чреват серьезными негативными последствиями для России, заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

"Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?" - заявил священник РПЦ в эфире радио "Радонеж" в пятницу. Он пояснил, что борьба с домашним насилием, которую декларируют авторы законопроекта, - "просто флаг", на самом деле цель закона, по мнению Смирнова, - облегчить изъятие детей из семей и "передачу их на воспитание гомосексуалистам", как в Америке, где это произошло после принятия аналогичного закона.

Священник утверждал, что законопроект, по сути, предлагает заместить суды неправительственной организацией, которая "вешается на плечи налогоплательщиков, а результатом будет уничтожение остатков наших семей" при том, что в России и так распадается половина заключенных браков. "И если мы все вместе, всем народом не поднимемся, то тогда это может пройти, потому что, видать, есть какие-то средства у этих лоббистов", - заявил представитель РПЦ.

По его мнению, реально помочь борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа. "Чтобы приходили сотрудники (МВД - ИФ) и вмешивались, как было в моей юности, тут же арестовывали (домашнего тирана - ИФ), 15 суток минимум, и человек охлаждал свой пыл", - сказал отец Димитрий.

Ранее в ноябре на тему упомянутого законопроекта также высказался замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал сомнительными те меры по борьбе с семейным насилием, которые предлагаются в документе. По его словам, эти меры основываются на западном опыте борьбы с домашним насилием и могут негативно отразиться на институте семьи в России.

Резонансный законопроект

В последнее время в России после нескольких резонансных случаев домашнего насилия вновь заговорили о необходимости усиления борьбы с этой проблемой. В то же время защитники "традиционных духовно-нравственных ценностей" опасаются, что подобные инициативы могут повредить "традиционной семье".

На днях зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия должен быть подготовлен до декабря. "На следующей неделе собирается рабочая группа по поправкам. Сейчас собираем (мнения - ИФ) со всех министерств, ведомств. Думаю, к концу следующей недели, срок до 1 декабря, будем понимать про текст все", - сказала Пушкина, отвечая на вопрос "Интерфакса" 23 ноября.

На вопрос о том, когда можно ждать принятия законопроекта, Пушкина ответила: "Это будет война миров. Тут кто кого. Если мы живем в прогрессивном обществе, мы должны победить".

Она сообщила, что пока в тексте законопроекта остаются охранные ордера (запрет на приближение к преследуемым лицам), укрытия для женщин, алгоритм работы полиции в случае обращения жертвы насилия и другое. "Наверно, законопроект будет усечен, но отступать нельзя. Если будет вариант законопроекта от Совета Федерации усеченный, мы подадим свой. Могут под давлением общественного мнения (тех, кто против принятия - ИФ) пойти на поводу", - сказала депутат. По ее данным, сенаторы предлагают принять не закон, а поправки в существующие акты. "Условно говоря, криминализировать побои, определить термин преследование, из частного в публичное вывести побои. Это не вариант", - заявила Пушкина.

25 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламентарии не будут медлить с внесением в Госдуму законопроекта о борьбе с домашним насилием, его доработают до конца ноября. "Сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием. И здесь противоречий нет. Сам закон о профилактике насилия - это выражение в государственной политике необходимости бороться с этим злом, с этими, я бы сказала, социальными пережитками. Это формирование в обществе неприятия вообще любых форм насилия, это понимание того, что это постыдное явление недопустимо в нашем государстве", - говорила Матвиенко.

При этом она высказала мнение о беспочвенности опасений относительно того, что закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи. "Это не так, этого ничего нет", - заявила Матвиенко.

В пятницу на сайте Совета Федерации был опубликован проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. В течение двух недель он будет предметом открытого общественного обсуждения.