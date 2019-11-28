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Матвиенко пообещала обнародовать законопроект о домашнем насилии 29 ноября

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о семейно-бытовом насилии будет опубликован 29 ноября на сайте Совета Федерации и будет вынесен на открытое обсуждение на ближайшие две недели, пообещала спикер палаты Валентина Матвиенко.

Совфед будет в течение этого времени принимать предложения от всех, "кто заинтересован в его качественной доработке", добавила она и призвала перевести дискуссию из эмоциональной "в практическую плоскость". Она пообещала учесть все конструктивные идеи.

Документ также разошлют в общественные организации и обсудят в том числе с теми, которые выступали против его принятия.

"Мы хотим услышать мнение нашей патриархии, других наших традиционных конфессий. Это тоже очень важно. Поэтому мы в течение двух недель еще дополнительно в очередной раз проведем дискуссию. Это не закрытый документ, в обществе должен быть консенсус", - сказала спикер. отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что законопроект вводит в правовое поле охранный ордер - временный запрет на приближение обвиняемого в насилии к жертве. Работа над поправками идет с 2016 года. В октябре 2019 года по ним в Госдуме прошли парламентские чтения. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ. Концепцию законопроекта поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

23 ноября движение "Сорок сороков" провело в Сокольниках митинг против этого закона и "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". Два дня спустя в РПЦ выразили солидарность с организаторами акции. Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал, что проблема семейного насилия существует, но предлагаемый законопроект вызывает сомнения, так как базируется на западном опыте.

Генпрокуратура уже оценила законопроект и рекомендовала его доработать, чтобы он соответствовал положениям Конституции и Всеобщей декларации прав человека о праве на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Также в надзорном ведомстве считают, что документ должен соответствовать Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года и что в нем есть нормы, дублирующие положения других законов.

Валентина Матвиенко Госдума Совет Федерации РПЦ Вахтанг Кипшидзе Сорок сороков Генпрокуратура

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