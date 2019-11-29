Карельские чиновники назвали возможную причину выпадения желтого снега в Сегеже

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Возможной причиной появления снега желтоватой окраски в городе Сегеж (Карелия) стал выброс Сегежским Целлюлозно-бумажным комбинатом (ЦБК) паров с высоким содержанием железа, сообщила пресс-служба администрации Сегежского района в соцсети "ВКонтакте".

Такие данные районная администрация получила от ЦБК. В сообщении уточняется, что снег необычного цвета выпадал в городе в период с 11 по 13 ноября. Возможную причину выпадения желтого снега в ЦБК установили после ряда экспериментов.

При этом, согласно результатам лабораторных исследований, содержание железа в выпущенном комбинатом паре в среднем составляет до 500 микрограмм на литр (мкг/л), а на максимуме - до 1250 мкг/л. "В таких концентрациях окислы железа не являются опасными для здоровья", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным администрации, в уборке и утилизации погибших возле ЦБК птиц участвует Сегежская ветеринарная станция. Тушки птиц сжигают в крематории, расходы на утилизацию составят, по предварительным данным, 33 тысячи рублей, добавили в администрации.

В пресс-службе также сообщили, что обнаружили у трех погибших птиц орнитоз. "Само заболевание (орнитоз) представляет собой некоторую опасность для здоровья человека при несоблюдении им элементарных мер безопасности при обращении с птицей", - отметили в администрации.

Там также добавили, что последний раз гибель птиц (голубей) в Сегеже была зафиксирована 26 ноября. На следующий день Сегежская ветеринарная станция направила несколько погибших птиц на лабораторные исследования.

Ранее в ноябре глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что по предварительным результатам исследований, массовая гибель птиц вблизи Сегежского ЦБК не связана с работой предприятия. "По предположениям специалистов, птицы отравились хлоридом натрия - это основной компонент обычной поваренной соли; вероятно, он содержался в антигололедных реагентах", - отмечал чиновник.

Также глава республики отмечал, что по предварительным результатам проверки Росприроднадзора, на котлах ЦБК зафиксировано превышение выбросов сероводорода, бензапирена и метилмеркаптана. Позднее пресс-служба Парфенчикова сообщила, что анализ результатов замеров еще не завершен и документально не подтвержден, в настоящее время готовится официальное заключение ведомства.

Жители Сегежи сообщали, что 15 ноября в городе выпал желтый снег и массово гибли птицы. По информации администрации Сегежи, в воздухе и воде не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза. В республиканском центре ветеринарии и консультирования у погибших птиц не нашли признаков птичьего гриппа.