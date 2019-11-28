Защита Соколова заявила, что у него нет судимости за гибель человека в 1981 году

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов во время следственного эксперимента Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве ученый Олег Соколов подтвердил адвокату Александру Почуеву, что был участником смертельного ЧП в Финском заливе на съемках фильма "Россия молодая" 38 лет назад.

Как сообщил журналистам Почуев, ссылаясь на признание своего подзащитного, историк действительно участвовал в крушении фрегата "Святой Георгий" в 1981 году, в результате которого погиб биолог Владимир Сорокин. Однако официальных сведений о его судимости, уверяет адвокат, нет.

"Достоверность появившегося в сети "приговора" подтвердить невозможно. Отсутствуют подписи, печать и сведения об его источнике. Да и сам "документ" не имеет никакого отношения к расследуемой трагедии", - отметил Почуев.

Накануне издание "Фонанка.ру" опубликовало копию якобы приговора Соколову, вынесенного Сестрорецким районный народным судом Ленинграда в 1982 году. Согласно документу, историк был условно осужден за нарушение правил безопасности на водном транспорте, сопряженное с гибелью человека.

Информация о наличии у Соколова судимости и ранее появлялась в СМИ, однако адвокат называл подобные сообщения "утками", предназначенными для того, чтобы " окончательно оклеветать и очернить историка".

Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. По версии следствия, девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза, после чего доцент СПбГУ расчленил ее тело и частично утопил его в реке Мойке. Ученый вину признал.