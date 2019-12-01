Минздрав выступил за просвещение родителей школьников по проблеме ВИЧ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ намерен добиться введения уроков по профилактике ВИЧ для родителей школьников, чтобы они впоследствии давали разрешение на проведение таких уроков своим детям.

Как сообщила сказала помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова, ведомство начинает работать совместно с Минпросвещения в школах с родителями.

При этом, отметила Габбасова, сейчас с "детьми" 15-18 лет можно говорить о половом воспитании только с согласия родителей. Но родители часто боятся, что это может вызвать нездоровый интерес.

В рамках проекта родителей приглашают на родительское собрание, на котором присутствуют и специалисты ВИЧ-центров, психологи, "они рассказывают родителям о ВИЧ, также показывают мини-фильм, в котором школьники или взрослые, инфицированные в школьном возрасте, рассказывают, как это происходило".

Габбасова отметила, что такие разговоры с родителями прошли как пилотный проект в нескольких регионах страны и имели хороший результат - родители в итоге давали разрешение на проведение бесед, уроков по теме ВИЧ школьникам.

Помощник министра выразила надежду, что Минпросвещения сделает его базовым для всех образовательных учреждений РФ.

По данным доклада ВОЗ, уровень заболеваемости ВИЧ в РФ остается самым высоким в Европе по итогам прошлого года: 59 случаев на 100 тыс. населения. Далее следуют Украина (37 случаев на 100 тыс. населения) и Белоруссия (25 случаев на 100 тыс. населения).