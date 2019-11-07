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Ученые открыли новый штамм ВИЧ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита. Это подтип L группы М вируса ВИЧ-1, которого связывают с пандемией иммунодефицита. Его открыли сотрудники Abbott Laboratories и университета Миссури в Канзас-сити. Их работа опубликована в Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

Вирусы подтипа L группы М ВИЧ-1 дважды выделяли в ходе исследований в демократической Республике Конго, в 1983 и 1990 годах. Для подтверждения существования подтипа было необходимо третье независимое открытие вируса подтипа L. Ее заметили в 2001 году, в ходе изучения передачи ВИЧ от матери к ребенку в Конго, и только сейчас исчерпывающе изучили и классифицировали.

В 2001 году у генетиков не было технологий для точной классификации этого вируса. Сейчас специалисты разработали эти технологии и применили, полостью секвенировали его геном и подтвердили, что речь идет о подтипе L.

Точная информация о генетических мутациях вирусов ВИЧ и об образовании их новых разновидностей важна для диагностики и выбора лечения, объяснила CNN соавтор исследования Мэри Роджерс, исследователь из Abbott Laboratories.

Это открытие подтверждает, что необходимо продолжать изучение постоянно изменяющегося и развивающегося вируса ВИЧ, чтобы иметь возможность остановить его распространение, заявила еще один соавтор исследования, профессор университета Миссури, доктор наук Кэрол МакАртур.

По данным ВОЗ, в мире живет около 36,7 миллиона вич-инфицированных.

Демократическая республика Конго Канзас-Сити университет Миссури Abbott Laboratories

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