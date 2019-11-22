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Роспотребнадзор проконсультирует россиян по профилактике ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор проконсультирует россиян по профилактике ВИЧ-инфекции
Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 25 ноября откроет "горячую линию" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте ведомства.

"Консультирование граждан будет осуществляться специалистами - эпидемиологами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "горячая линия" будет действовать с 25 ноября по 1 декабря.

В ведомстве напомнили, что сегодня в мире 37,9 млн человек живут с ВИЧ, терапию из них получают 23,3 млн человек.

Роспотребнадзор ВИЧ

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