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В Читу доставят четверых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Борт санавиации транспортирует четверых пострадавших в аварии с автобусом из районных больниц Забайкальского края в Читу, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

Их состояние тяжелое, в эти минуты медики проводят предтранспортную подготовку больных, сказали в пресс-службе.

Отмечается, что вопрос о перевозе пятого пациенте решается.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что одна пациентка прооперирована.

Троим пациентам будут проведены телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ имени Бурденко и главным внештатным специалистом Минздрава по анестезиологии - реанимации Игорем Молчановым, сообщает ведомство.

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Как сообщалось, автобус, перевозивший в воскресенье 44 пассажира по маршруту Сретенск - Чита, упал с моста в реку Куенга с высоты 9-12 метров.

В результате аварии погибли 19 человек, 19 госпитализированы в три районные больницы. Среди пострадавших 12-летняя девочка и беременная женщина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.

Забайкальский край Чита Минздрав

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