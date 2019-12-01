Четверо пострадавших в аварии автобуса в Забайкалье оказались нетранспортабельны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших в ДТП в Забайкалье остаются в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав России. В ведомстве уточнили, что они нетранспортабельны и остаются в Шилкинской и Нерчинской больницах

Кроме того, шестеро пострадавших в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края эвакуированы в краевую клиническую больницу Читы. Ч

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов совместно со специалистами НМИЦ им. Бурденко и ВЦМК "Защита" провел телемедицинские консультации тяжелых пациентов и дал свои рекомендации. В 10 утра по Москве будет проведена еще одна телемедицинская консультация.

По последним данным, в результате падения с моста автобуса в Забайкалье погибли 19 человек и 19 были госпитализированы.

1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".