Власти Забайкалья сообщили о состоянии пострадавших при падении автобуса в реку

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек, пострадавших при падении пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае, вертолетами санавиации доставили в краевую клиническую больницу в Читу, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Трое в реанимации, остальные получают медицинскую помощь в отделениях стационара. Травмы различной степени тяжести. Всеми необходимыми медикаментами пациенты обеспечены", - сказал главный врач больницы Виктор Шальнев, слова которого приводятся в сообщении.

Всего, по сообщению региональных властей, с места трагедии в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы бригады скорой помощи доставили 19 человек.

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус Сретенск-Чита с высоты 9-12 метров упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же госпитализированы в три районные больницы. Водитель автобуса погиб.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.