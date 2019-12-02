В Забайкалье объявлен траур по 19 погибшим при падении автобуса с моста

Ситуация на месте падения автобуса в реку с моста, 1 декабря 2019 года Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Траур объявлен в понедельник, 2 декабря, в Сретенском районе Забайкалья по жертвам аварии с рейсовым автобусом, сообщает муниципалитет.

"2 декабря на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус Сретенск-Чита с высоты 9-12 метров упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же госпитализированы в три районные больницы. Водитель автобуса погиб.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.