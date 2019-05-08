Производитель заявил об "абсолютной надежности" шасси Superjet

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), производящее самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), один из которых сгорел после аварийной посадки в "Шереметьево" 5 мая, заявляет о надежности системы шасси самолета.

"Система шасси SSJ100 соответствует самым жестким требованиям и абсолютно надежна. Все системы SSJ 100 сертифицированы по российским и европейским стандартам. Никаких специфических особенностей у шасси SSJ 100 нет. Шасси работают штатно", - заявили "Интерфаксу" в среду в АО "Гражданские самолеты Сухого".

Катастрофа в "Шереметьево"

Вечером 5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Жертвами пожара стал 41 человек, еще десять были госпитализированы.

Информированный источник "Интерфакса" ранее сообщил, что пожар на борту аварийного "Суперджета" в "Шереметьево" вспыхнул после попадания посторонних предметов, предположительно деталей разрушенного шасси, в левый бак.

В ГСС же говорят, что делать выводы о причинах аварии преждевременно.

Проблемы с SSJ 100

За несколько лет эксплуатации Superjet 100 в гражданской авиации с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet свершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском в декабре. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полета также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. Позднее в октябре 2018 года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

В ГСС в связи с этим заявили, что "приведенные случаи имеют совершенно различную природу и причины".

"В частности, полеты в Исландии и Жуковском проводились в рамках испытаний на испытательных самолетах и на запредельных нагрузках. А случай в Якутии связан с обледенением полосы - самолет выкатился за ее пределы и ударился о барьер (окончание полотна строящейся новой части полосы) высотой 40 см", - сказали в компании.