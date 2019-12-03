Следствие не нашло аффекта в действиях сестер Хачатурян

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве в Москве Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются его дочери, завершено.

Как убеждены в Следственного комитета (СК), сообщения которого приводит пресс-служба ведомства, двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Уголовное дело в отношении девушек направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Мотивом убийства следователи сочли личную неприязнь к отцу. При этом причиной неприязни следствие признало причинение мужчиной своим дочерям на протяжении длительного периода времени физических и психических страданий, что учтено как смягчающие вину обстоятельства.

Материалы в отношении погибшего Михаила Хачатуряна были выделены в отдельное производство. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью.

Сами девушки и их защита настаивают, что сестры убили отца в рамках необходимой обороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия с его стороны.