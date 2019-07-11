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Следствие усмотрело в действиях отца сестер Хачатурян истязания и сексуальное насилие

Следствие усмотрело в действиях отца сестер Хачатурян истязания и сексуальное насилие
Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Мария (слева)
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) выделил в отдельное производство из дела сестер Хачатурян материалы в отношении их отца, в действиях которого установлены признаки истязания, насильственные действия сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следствие выделило в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "по мнению следствия, действия Хачатуряна должны быть квалифицированы по статье 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)".

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Официальными комментариями по ситуации агентство пока не располагает.

Адвокат одной из сестер Алексей Липцер подтвердил "Интерфаксу" указанную информацию, пояснив, отвечая на соответствующий вопрос, что уголовное дело в отношении Хачатуряна пока не возбуждено.

Убийство Хачатуряна

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд столицы 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал их учиться, а дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал. Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил сестер из-под стражи, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

СКР Михаил Хачатурян Ангелина Хачатурян Крестина Хачатурян

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