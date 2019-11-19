Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (слева) Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Адвокаты трех сестер Хачатурян и сами девушки, обвиняемые в убийстве отца, закончили ознакомление с материалами уголовного дела - предварительное следствие по делу завершено, говорится в заявлении защиты, поступившем в "Интерфакс".

"Защитники сестер Хачатурян и их подзащитные закончили ознакомление с материалами предварительного следствия, проведенного ГСУ Следственного комитета России", - говорится в заявлении адвокатов Алексея Липцера, Мари Давтян, Ярослава Пакулина и Алексея Паршина.

Адвокаты подали ряд ходатайств, в том числе о прекращении уголовного дела, отмечается в заявлении.

"Мнение защитников о необходимости прекращения уголовного дела основано на том, что гибель Михаила Хачатуряна (отца девушек - ИФ) произошла в рамках необходимой обороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия с его стороны", - отмечают защитники.

На случай отклонения этого ходатайства, адвокатами Крестины и Ангелины Хачатурян было подано другое ходатайство - о рассмотрении дела в суде с участием присяжных заседателей, уточняется в заявлении.

"Согласно закону, у следователей СКР есть три дня для ответа на заявленные ходатайства. После рассмотрения ходатайств, материалы дела уйдут в прокуратуру на проверку, а затем, если прокуратура утвердит обвинительное заключение, в суд. Адвокаты категорически не согласны с предъявленным обвинением и выражают надежду, что Генпрокуратура, куда материалы поступят для утверждения обвинительного заключения, с ним не согласится", - уточняют адвокаты.

Дело сестер Хачатурян

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех трех сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.