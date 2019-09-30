Допэкспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью сестер Хачатурян от действий отца

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей, обвиняемых в убийства родителя, говорится в заявлении адвокатов девушек - Мари Давтян, Алексея Липцера, Ярослава Пакулина и Алексея Паршина, - поступившем в "Интерфакс".

"Следователи сегодня ознакомили адвокатов сестер Хачатурян с результатами экспертизы, проведенной специалистами ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы". Столичные судмедэксперты подтвердили выводы, ранее сделанные их коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, о том, что психические расстройства, выявленные у сестер Хачатурян находятся в причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна", - говорится в заявлении.

Как отмечает защита сестер, нанесенный здоровью девушек вред экспертиза оценила как тяжкий.

"Защитники сестер Хачатурян выражают общее мнение, что результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили - девушки находились в состоянии необходимой обороны. По мнению адвокатов, уголовное преследование сестер Хачатурян должно быть прекращено", - отмечается в заявлении.

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время девушки с адвокатами заканчивают знакомится с материалами дела.

Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.