В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве не стали комментировать невыдачу виз делегации Федерального казначейства РФ.

"Мы не комментируем частные визовые случаи", - заявила "Интерфаксу" в среду пресс-атташе американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.

Он напомнила, что "Соединенные Штаты приветствуют всех посетителей, которые имеют право на получение виз в соответствии с законодательством США, в том числе тех, кто путешествует в официальных целях, с целью обучения, бизнеса или туризма".

"Мы решительно поддерживаем расширение числа поездок между представителями наших стран и расширение взаимодействия между людьми. В конце концов, эти отношения составляют основу, на которой мы строим долгосрочное сотрудничество", - подчеркнула Росс.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что США не выдали въездные визы делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова. В посольстве подчеркнули, что "официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы".

"Подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации", - отмечалось в сообщении.