Ректор ВШЭ предостерег от раскрутки Егора Жукова как "политической звезды"

В вузе не поддерживают его политическую активность и считают, что у него мало знаний и опыта для устойчивой политической позиции

Студент ВШЭ Егор Жуков в Мосгорсуде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предупредил, что те, кто пытается раскрутить студента-четверокурсника Егора Жукова как "политическую звезду", оказывают ему и его семье плохую услугу. Он считает, что политические взгляды Жукова могут еще измениться несколько раз. Так он прокомментировал предстоящий суд над Жуковым.

"Я убежден, что людям надо дать сформироваться, они должны получить серьезное образование и опыт профессиональной работы, чтобы их гражданская и политическая позиция приобрела зрелость и устойчивость", - сказал ректор.

По его словам, в ВШЭ Жукова поддерживают как "студента, попавшего в сложную жизненную ситуацию и стремящегося доказать невиновность". При этом университет не поддерживает ни его политическую активность, ни стремление сделать из него символическую фигуру".

"Егор Жуков - еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания, так часто бывает", - заявил Кузьминов.

Егор Жуков - студент-политолог, он ведет политический видеоблог. 2 августа его арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, когда там проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Обвинение базировалось на видеозаписи. Защита обратила внимание, что на записи толпой людей "дирижирует" не Жуков.

В августе дома у Жукова прошли дополнительные обыски, там изъяли носители информации с его курсовой работой, предвыборной агитацией, либертарианский флаг и фигурку лягушки. Также стало известно, что следователи направили на экспертизу записи в видеоблоге студента.

В сентябре следствие добилось перевода Жукова под домашний арест. С него сняли обвинения по статье о массовых беспорядках, но предъявили новое, в публичных призывах к экстремизму через интернет.

Жуков вины не признает.

Следствие по его делу завершилось в конце октября. Адвокаты начали знакомиться с материалами дела 27 октября. 29 октября Басманный суд ограничил защиту в изучении дела до 30 октября. 1 ноября дело Жукова поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.