Россия закупила еще одно незарегистрированное лекарство для детей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Россию завезли партию буккального Мидазолама - сильного седативного средства, сообщает Московский эндокринный завод.

"На Шереметьевскую таможню прибыл груз из Ирландии компании Шайер - 380 упаковок буккального Мидазолама в четырех дозировках из расчета потребности, предоставленной Минздравом. К 15 часам препараты будут на складе МЭЗа. В понедельник отгрузим в 25 субъектов, которые запрашивали буккальный Мидазолам", - сообщили представители предприятия "Интерфаксу" в пятницу.

Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава назвала это "отличной новостью" и пояснила, что это препараты для детей из первого списка, согласованного Минздравом, в котором находится 543 ребенка.

Как сообщалось, 26 октября Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7 620 упаковок Клобазама (также известный как "Фризиум") на 540 детей.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".

В конце ноября в Россию поставили 3100 упаковок незарегистрированного ректального "Диазепама" для детей с эпилепсией.

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.

Компания "Санофи" подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится. В Минздраве и компании "Интерфаксу" не разъяснили, означает ли завершение экспертизы регистрацию лекарства, и через какой промежуток времени это может произойти.