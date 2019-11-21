В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Незарегистрированные в России иностранные лекарства, которые люди закупают за рубежом, "безусловно, представляют потенциальную угрозу", если содержат наркотические средства и могут быть использованы не по назначению, заявил в Госдуме врио начальника антинаркотического главка МВД Кирилл Смуров.

Безусловно, представляют угрозу, если попадут в бесконтрольней оборот и в руки наркозависимых граждан, потому что они будут из них извлекать, делать из них какую-то выдержку", - сказал он.

Представитель МВД добавил, что в распоряжении Минздрава есть правовые механизмы по регистрации и легализации таких препаратов.

"Мы - правоохранительные органы, мы - исполнительный орган, для нас в этом (ввозе незарегистрированных препаратов) есть нарушение закона. Оно (лекарство) у нас не зарегистрировано, значит, оно незаконно, оно может быть полезно с медицинской точки зрения, незаменимо и так далее, но есть совершенно конкретные правовые механизмы, которые соответствующие ведомства должны реализовать, чтобы эти лекарства ввести в законное поле. Введут, у нас не будет никаких вопросов", - объяснил он.

В 2018 и 2019 годах в Москве нескольких женщин задержали на почте, где они получали купленный через интернет незарегистрированный противосудорожный препарат "Фризиум" для своих тяжелобольных детей. Лекарство их детям рекомендовали врачи, получить его по официальным каналам они не могли, правоохранительные органы сочли его покупку контрабандой. Благотворительные фонды заявили, что "Фризиум" жизненно необходим для лечения, прекращение его приема может привести к значительному ухудшению здоровья и к смерти больным.

В сентябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку таких лекарств лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Московский эндокринный завод получил право оперативно закупить и ввезти в страну диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам ("Фризиум"). Составлением списков больных, которым эти средства нужны, занялся Минздрав.

В конце сентября Медведев поручил Минпромторгу и Минздраву подготовить изменения в законодательство, регулирующие назначение не зарегистрированных в стране наркотических и психотропных лекарств, а также порядок их ввоза до начала производства в России.