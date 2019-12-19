Путин высказался за регистрацию импортных лекарств от редких заболеваний

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Людей, страдающими редкими - орфанными - заболеваниями нельзя оставлять без лекарств, необходимые им импортные медикаменты нужно регистрировать, считает Владимир Путин. Президент заявил это на большой пресс-конференции 19 декабря.

Он отметил, что эти лекарства самые дорогие и требуют высокой степени дотации.

Одновременно он отметил "достаточно высокое" качество российских препаратов и необходимость поддерживать отечественное производство. Однако к этим вопросам "нужно подходить тонко", считает президент.

"Люди привыкают к определенным препаратам, в том числе, иностранного производства, и надо иметь это в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. И у Минздрава есть здесь определенные предложения, я думаю, что в ближайшее время они будут реализованы", - заявил Путин.

Тема незарегистрированных в России импортных лекарств, покупка которых в интернете рассматривается как контрабанда, поднималась 10 декабря на заседании Совета по правам президента. Тогда Путин говорил, что у власти нет цели проводить импортозамещение любой ценой, в том числе "только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом". Он отметил, что проблема сложная, в ней сразу трудно разобраться и существуют и "те, кто лоббирует иностранные препараты и небескорыстно".

Проблема широко обсуждается после нескольких задержаний в Москве женщин, которые заказали для своих тяжелобольных детей за границей лекарство от эпилепсии "Фризиум". Препарат не зарегистрирован в России. В Минздраве в этом винят производителя. В МВД подобные зарубежные лекарства, содержащие наркотические вещества, назвали безусловной угрозой и предложили Минздраву их легализовать.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже принял несколько решений об организации схемы закупок "Фризиума" и нескольких других незарегистрированных препаратов на деньги резервного фонда правительства через Московский эндокринный завод. Список нуждающихся Минздрав составляет с помощью властей регионов.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.