В Мещанском суде Москвы задержали экс-фигуранта "дела 27 июля" Миняйло

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля Алексея Миняйло задержали судебные приставы в Мещанском суде Москвы, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

Приставы задержали Миняйло сразу после оглашения приговора другим фигурантам дела о беспорядках - Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Причина задержания экс-фигуранта "дела 27 июля" не уточняется.

Согласно приговору судьи Ирины Аккуратовой, Лесных назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, Мартинцову - 2,5 года колонии, Мыльникову - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Миняйло, а также еще ряд фигурантов дела о массовых беспорядках летом этого года в Москве, были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям после серии массовых акций, прошедших в августе-сентябре в их защиту. Среди освобожденных также оказались Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.

В ноябре сообщалось, что Миняйло подал иск к министерству финансов, потребовав 1,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование.