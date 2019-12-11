Две трети россиян не ждут протестов в своем регионе в ближайшее время

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - 28% россиян считают возможными протесты в своем населенном пункте, 66% оценивают вероятность таких выступлений как низкую, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 5 декабря по телефону среди 1600 человек.

Летом доля респондентов, допускавших протесты, была чуть выше - 30-31%.

24% опрошенных сказали, что могут сами принять участие в акциях, если они состоятся, летом так говорили 27%.

53% россиян сказали, что не будут ни в какой ситуации участвовать в протестной активности ради привлечения внимания властей к существующим проблемам. 33% допускают, что могли бы ради этого подписать петицию, 8% - распространять информацию о проблемах и требованиях к чиновникам, 4% - перекрывать дороги и 3% - стоять в одиночных пикетах.

Ранее в декабре результаты аналогичного опроса опубликовал "Левада-центр". По его данным, политические протесты в стране в целом считают возможными 29% россиян, социально-экономические - 30%. В политических акциях готовы участвовать 19% опрошенных, в акциях с социально-экономическими требованиями - 25%.