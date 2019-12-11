ФСБ задержала сторонника "Правого сектора", готовившего взрыв в Мурманске

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сторонник экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) задержан по подозрению в подготовке взрыва большой мощности в Мурманске, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, 10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 года рождения.

Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по статье УК РФ "приготовление к террористическому акту".