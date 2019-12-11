Уволенный замглавы "Росгеологии" Горринг получил 3,5 года за мошенничество

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеологии" Руслана Горринга к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Горринга виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - огласил решение судья Илья Романенков.

Адвокаты Горринга намерены обжаловать приговор.

Гособвинитель просил суд приговорить Горринга к трем с половиной годам колонии общего режима и назначить ему штраф в размере 400 тыс. рублей. Однако суд отказался назначать ему штраф.

Защита просила суд об условном сроке в связи с тем, что Горринг единственный кормилец в семье с четырьмя малолетними детьми и больными родителями.

Сам бывший замглавы "Росгеологии" заявил, что осознал ошибку и не собирался прятаться. "Когда все случилось, я был молод, за это время у меня родились четверо детей. Сегодня я больше всего хочу к своим детям", - заявил он в последнем слове.

Горринг был задержан 7 марта в столичном аэропорту "Внуково", 9 марта Домодедовской суд Московской области по ходатайству следствия отправил его под арест.

Согласно фабуле дела, в 2011 году Горринг, носивший на тот момент фамилию Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории образования.

Денежные средства, как установило следствие, переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как бизнесмен перестал делать переводы, Ганижев (Горринг), действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал от предпринимателя передать ему более 5 млн рублей.

В результате 15 февраля 2011 года Ганижев (Горринг) получил от бизнесмена требуемую сумму, которую в дальнейшем должен был передать Газейкину, но был задержан.

На допросе Ганижев (Горринг) дал признательные показания, после чего ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он скрылся и был объявлен в розыск.

Находясь в розыске, Ганижев сменил фамилию на Горринг, то же самое сделали его ближайшие родственники, заявляло следствие.

Скандальный стрим

Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Это произошло после того, как в интернете появился ролик, где Горринг во время игры в PlayerUnknown`s Battlegrounds (PUBG) сквернословил в адрес других пользователей видеостримингового сервиса Twitch (специализируется на компьютерных играх).

Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, герой видеоролика заявил, что "рос среди урок". Чиновник признался зрителям в чате в сексуальных отношениях с сотрудницами, которых назвал "кошками". Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем, с его слов, "помиловал", отправив работать в филиал с наставлением "стучать" ему о происходящем там). Помимо этого он упомянул об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.

Александр Газейкин, так же, как и Горринг, признавший вину, в 2011 году был осужден на два года колонии общего режима за мошенничество.