Глава ОСК допустил человеческий фактор в истории с пожаром на "Адмирале Кузнецове"

Во время сварки окалина попала на неубранные предметы на палубе, они загорелись, сказал Алексей Рахманов

Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов допустил, что причиной пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" мог стать "человеческий фактор" во время сварочных работ. Он сказал это "Интерфаксу".

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал он.

По каким-то причинам демонтированное оборудование или остатки горючих жидкостей не убрали.

"Человеческий фактор", - резюмировал он.

ОСК подготовила стандарт обеспечения пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых заказах, напомнил он. Когда пожар потушат, корпорация первым образом проверит, соответствовали ли сварочные работы этому стандарту.

"Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", - заявил Рахманов.

Ущерб, нанесенный кораблю, оценят после того, как пожар потушат и можно будет пройти в пострадавшие отсеки, добавил он. Как инцидент скажется на сроках ремонта, пока сказать нельзя. Ранее Рахманов говорил, что ремонт идет по графику и завершится в 2022 году.

По данным источников "Интерфакса", пожар на "Адмирале Кузнецове" начался в энергоотсеке на нижней палубе в 10:49 по московскому времени. Площадь возгорания в отсеке выросла с 20 до 600 квадратных метров, точно ее оценить невозможно из-за сильного задымления. Сначала предполагалось, что в отсеке горит дизельное топливо, затем оказалось, что горят электрокабели.

При пожаре пропали три человека, находившиеся в трюме в момент возгорания. Двоих из них нашли.

Пожар тушат сотрудники ГУ МЧС по Мурманской области, которые позвали на помощь пожарных спецуправления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов). В МЧС от комментариев пока отказываются.