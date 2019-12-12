Источник сообщил о шести пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Врачи оценили состояние одного из них как тяжелое

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее сказал агентству, что среди гражданских специалистов никто не пострадал. "Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", - заявил он.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что при пожаре пострадал один человек, спасли шестерых, трое пропали без вести, двоих пропавших затем нашли.

Представитель центра судоремонта "Звездочка", подрядчика ремонтных работ на корабле, подтвердил, что пожар начался во время огневых работ в трюме первого энерготсека. Тех, кто выполнял работы, эвакуировали. Данные о пострадавших предприятие на тот момент проверяло и не могло подтвердить.

По последним данным источников "Интерфакса", площадь возгорания на крейсере достигла 600 квадратных метров, точно ее оценить невозможно из-за густого дыма.

По словам Рахманова, пожар начался из-за того, что при сварке окалина попала на не убранное демонтированное оборудование или горючие жидкости.