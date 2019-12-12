СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром на "Адмирале Кузнецове"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Причины пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске будут расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Дело в связи с инцидентом возбуждено по статье 216 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в четверг в "Интерфакс".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты СКР, отметили в ведомстве. Они выяснят все обстоятельства ЧП, а также его причины.

Ранее в четверг стало известно, что один из трех без вести пропавших во время пожара на "Адмирале Кузнецове" найден мертвым. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Двух других пропавших продолжают искать.

Ранее в четверг в пресс-службе Северного флота сообщили, что при тушении пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

Источник "Интерфакса" также ранее рассказывал, что 12 человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. "Еще трое числятся пропавшими без вести", - говорил собеседник агенства.

В четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

В момент начала пожара на борту были гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы, сообщали в пресс-службе центра судоремонта "Звездочка".