Один из пропавших без вести на "Адмирале Кузнецове" найден мертвым

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На авианосце "Адмирал Кузнецов", где произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время ведутся поиски еще двоих пропавших.

Ранее в четверг в пресс-службе Северного флота сообщили, что при тушении пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

Источник "Интерфакса" также ранее рассказывал, что 12 человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. "Еще трое числятся пропавшими без вести", - говорил собеседник агенства.

Как сообщалось, в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

В момент начала пожара на борту были гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы, сообщали в пресс-службе центра судоремонта "Звездочка".

Источник "Интерфакса" через несколько часов после начала пожара называл ситуацию на корабле "достаточно серьезной" и отмечал, что продолжается борьба за живучесть крейсера. Горящий отсек корабля, по его словам, решили залить водой.