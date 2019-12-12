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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Северный флот подтвердил отравление десяти моряков дымом на "Адмирале Кузнецове"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - От задымления на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали десять военнослужащих, им оказали медпомощь, сообщила пресс-служба Северного флота. Ранее там сообщали, что пострадали два моряка, которые получили травмы дыхательных путей.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим", - заявили в пресс-службе.

Угрозы здоровью пострадавших нет, заверил собеседник агентства.

"По состоянию на 17:30 часов (по Москве) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Распространения задымления за пределы локализованного очага нет", - добавили в пресс-службе.

В тушении возгорания участвуют штатные пожарные экипажа корабля "из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера", отметили в штабе Северного флота.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о 12 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь и о троих пропавших без вести.

В правительстве Мурманской области говорили о госпитализации десяти пострадавших, в состоянии средней тяжести и тяжелом.

О пропавших без вести официальных комментариев не было. Источник агентства с самого начала сообщил, что пропали три человека, но двоих из них потом нашли.

В момент начала пожара на борту были гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы, сообщали в пресс-службе центра судоремонта "Звездочка".

Источник "Интерфакса" через несколько часов после начала пожара называл ситуацию на корабле "достаточно серьезной" и отмечал, что продолжается борьба за живучесть крейсера. Горящий отсек, по его словам, решили залить водой.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ Мурманская область

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