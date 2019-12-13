Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" не могут потушить уже сутки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в четверг, 12 декабря, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", до сих пор не ликвидирован, на месте ЧП продолжают работу пожарные, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах

"В 04:46 мск (пятницы 13 декабря - ИФ) объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Другой источник "Интерфакса" сообщил, что поиски пропавшего офицера продолжаются.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

В четверг утром начался пожар на единственном российском авианосце - тяжелом крейсере "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года проходит ремонт в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Площадь пожара достигала 600 квадратных метров.

При ликвидации пожара погиб офицер службы живучести корабля, ведется поиск еще одного офицера. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Северного флота, при тушении пожара на авианосце продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав ВМФ в 2020 году.

Предыдущие инциденты с "Адмиралом Кузнецовым"

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода (Николаев) в 1982 году, спущен на воду в 1987 году. Ранее носил названия "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка и спуск на воду), "Леонид Брежнев" (достройка), "Тбилиси" (испытания). В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.