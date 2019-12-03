Жена Шестуна заявила, что ее мужа собираются насильно кормить в тюрьме

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и тюремной больницы собирается насильно кормить обвиняемого в коррупции бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который держит сухую голодовку, утверждает его жена Юлия Шестун.

Как написала Шестун на фейсбук-странице своего мужа во вторник, насильственно кормить через трубку арестованного Шестуна приказал новый начальник ФСИН России Александр Калашников. Начальник медико-санитарной части №77 ФСИН России Галина Тимчук теперь "усиленно ищет правовые обоснования" для исполнения этого распоряжения.

По данным Юлии Шестун, ее муж "находится в сознании, его вес - 59 кг, показатели гемоглобина, креатина, кальция, эритроцитов в крови существенно отклоняются от нормы, водно-электролитный баланс нарушен". "Александр находится в палате интенсивной терапии, постоянно лежит, практически не шевелится и ни на что не реагирует", - пишет жена. По ее словам, "расширенный консилиум врачей еще 29.11 был убежден, что он находится в предсмертном состоянии, начинается распад белка с последующим отказом сердца и почек".

Адвокаты во вторник увидели своего подзащитного, находящегося на сухой голодовке, впервые за последние пять дней, так как не имели к нему доступа из-за запрета врачей и выходных дней в московском СИЗО "Матросская тишина".

"Я поняла, что ему конец. Он не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего. Не встает. Он уже не может даже сидеть в инвалидном кресле, поэтому его возят на тележке", - говорит адвокат Алла Кульбаева, чьи слова цитирует жена Шестуна.

По словам адвоката, "у Шестуна голова как будто на ниточке, мышц совсем нет, он ею не управляет". Она рассказала, что арестованного "привезли абсолютно голого, хотя ранее, когда он еще мог передвигаться на инвалидном кресле, он всегда очень тепло одевался". "Сейчас же он не понимал и не реагировал на то, что ему холодно. Отношение тюремных врачей таково, что они сами обращаются с Шестуном, уже как с трупом, и, тем не менее, выдают справки, что здоров", - говорит Кульбаева.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ФСИН по поводу состояния Шестуна и возможных планов по его насильственному кормлению.

Ранее сообщалось о планах арестованного экс-чиновника начать новую сухую голодовку с 25 ноября. "До этого он уже держал несколько голодовок общей продолжительностью около 180 дней, что сильно отразилось на его здоровье", - говорил "Интерфаксу" правозащитник Лев Пономарев.

Дело Шестуна

Александр Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В течение года он с перерывами держит голодовку в знак протеста против действий следствия и несогласия с решениями судов по его делу. Свою первую голодовку экс-чиновник объявил в конце июля 2018 года в СИЗО "Лефортово", спустя месяц он был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.