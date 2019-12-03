УФСИН Москвы опровергло информацию о "предсмертном состоянии" Шестуна

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения о резком ухудшении здоровья обвиняемого в коррупции экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна не соответствуют действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ФСИН.

"УФСИН России по городу Москве сообщает, что распространенная информация абсолютно не соответствует действительности. Состояние здоровья обвиняемого постоянно контролируется медицинскими работниками", - заявили в ведомстве.

Все действия по оказанию медицинской помощи проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством, подчеркнули там.

Ранее во вторник супруга Шестуна Юлия на фейсбук-странице своего мужа сообщила о планах насильственного кормления его через трубку. Шестун утверждает, что ее супруг "находится в сознании, его вес - 59 кг, показатели гемоглобина, креатина, кальция, эритроцитов в крови существенно отклоняются от нормы, водно-электролитный баланс нарушен". "Александр находится в палате интенсивной терапии, постоянно лежит, практически не шевелится и ни на что не реагирует", отмечает Юлия.

По ее словам, "расширенный консилиум врачей еще 29.11 был убежден, что он находится в предсмертном состоянии, начинается распад белка с последующим отказом сердца и почек".

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В течение года он с перерывами держит голодовку в знак протеста против действий следствия и несогласия с решениями судов по его делу.