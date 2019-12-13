Минюст обещал в срок направить в Страсбург документы по иску о внесудебных казнях

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минюст России в установленный срок, до 3 марта направит в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) позицию России относительно иска о жителей Чечни о пропавших в 2017 году родственниках, сообщили в пресс-службе ведомства. Заявители подозревают, что их родные стали жертвами внесудебных расправ.

Минюст получил информацию о том, что ЕСПЧ коммуницировал их иск, 12 декабря.

Ранее об иске рассказал "Коммерсантъ". 15 родственников пяти пропавших жителей Чечни заявили, что их родных задержали в конце декабря 2016 года или начале января 2017 года, после чего о них никакой информации не поступало. В силовых структурах истцам говорили, что их родные уехали воевать в Сирию. Людей задерживали по подозрению в причастности к терроризму после нападений боевиков на полицейских в Грозном в декабре 2016 года.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ, говорится, что в ночь на 26 января 2017 года в помещениях полка патрульно-постовой службы полиции казнили от 27 до 56 задержанных, которых подозревали терроризм или гомосексуальность.

Истцам помогает некоммерческий фонд "Правовая инициатива". 13 декабря Минюст признал эту организацию иностранным агентом по итогам проверки ингушского управления ведомства.