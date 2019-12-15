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Два землетрясения зарегистрированы вблизи Курил

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Два землетрясения произошли в Тихом океане возле Курильских островов в воскресенье утром, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в 11:26 по сахалинскому времени (03:26 мск) с эпицентром в 138 км юго-восточнее о. Онекотан на глубине 41 км. Через 7 минут в том же районе зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 4,9 на глубине 34 км.

В населенных пунктах Курил сейсмические события не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Курильские острова

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