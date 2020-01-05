Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вблизи Курил

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным собеседника агентства, землетрясение было зарегистрировано в воскресенье в 19:08 по сахалинскому времени (11:08 по Москве) с эпицентром в 180 км восточнее острова Матуа на глубине 46 км..

В населенных пунктах островов сейсмическое событие не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.