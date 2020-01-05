Поиск

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вблизи Курил

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным собеседника агентства, землетрясение было зарегистрировано в воскресенье в 19:08 по сахалинскому времени (11:08 по Москве) с эпицентром в 180 км восточнее острова Матуа на глубине 46 км..

В населенных пунктах островов сейсмическое событие не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.

Курилы Курильские острова

Новости по теме

Новости

Стратегических ракетчиков в 2024 году на 100% оснастят новыми ракетами

ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных Ту-95МС

ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных Ту-95МС

Что произошло за сутки: суббота, 4 января

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в "Манеже"

В Госдуму поступит законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Путин произвел кадровые изменения в Курчатовском институте

В Хабаровске задержали мужчину, сообщившего о "заминированной" площади города

СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка Путина в 2017 году

СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка Путина в 2017 году

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Что произошло за сутки: пятница, 3 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');