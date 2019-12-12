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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии, сообщает в четверг Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:00 мск в среду (в 03:00 по местному времени в четверг) землетрясения имел координаты 8.75 градуса южной широты и 131.22 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 76 км к югу от южной оконечности острова Ямдена (архипелаг Танимбар), в 410 км к северу от города Дарвин в Австралии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Индонезия

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